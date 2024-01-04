إلى وجهة أفريقية.. إسرائيل تتبنى سياسة "التهجير الطوعي" لسكان غزة

كشفت صحيفة إسرائيلية، النقاب عن مفاوضات تُجرى من وراء الكواليس مع جمهورية الكونغو (برازافيل)، لبحث إمكانية ترحيل قسم من سكان قطاع غزة إليها طوعًا، مشيرة إلى أن سياسة ترحيل سكان غزة طوعًا "تحولت تدريجيًا وبصمت، إلى السياسة الرئيسة والرسمية للحكومة والائتلاف".

وذكرت صحيفة "زِمان يِسرائيل" العبرية، في تقرير نشرته، مساء الأربعاء، "أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو الذي تبنى هذه السياسة، وسار الوزراء وكتل الائتلاف من خلفه".

وأوضحت أن كل وزراء كتلة "الصهيونية الدينية"، بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتْسِما يِهودِيت"، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غِفير "يؤيدون ترحيل السكان طواعية، ويُروّجون للفكرة، وقد انضم إليهم وزراء ونواب من الليكود، يشجعون الترانسفير".

الصحيفة نقلت عن وزيرة الشؤون الاستخبارية، غيلا غامليئيل، في حديث معها، يوم الثلاثاء، أن "الهجرة طوعًا هي الخطة الأفضل والأكثر واقعية لليوم التالي للحرب".

وخلال اجتماع عُقد، يوم الثلاثاء، في الكنيست، قالت الوزيرة غامليئيل إنه "في أعقاب الحرب ستنهار سلطة حماس، ولن تكون هناك سلطة بلدية، وسيصبح السكان رهينة للمساعدات الإنسانية، ولن يصبح هناك عمل، وقرابة 60% من الأرض الزراعية في غزة ستصبح مناطق أمنية معزولة (تحت سيطرة إسرائيل)".

وكشفت الصحيفة أن الوزيرة قدَّمت خريطة ومعلومات خلال هذا الاجتماع المغلق، أظهرت أن قطاع غزة بعد الحرب سيشهد بقاء السكان داخل مناطق مغلقة من كل الاتجاهات، وأن إسرائيل ستعزل صلة غزة بالعالم، وستوسّع حدودها الأمنية مع القطاع (دون إعلان)، وستسيطر على محور فيلادلفيا، وستفرض حصارًا بحريًا ثابتًا.

الكونغو مستعدة

وتابعت الصحيفة، أنه، يوم الإثنين الماضي، أعلن نتنياهو خلال اجتماع كتلة "الليكود"، أنه يعمل من أجل تطبيق فكرة الهجرة الطوعية للسكان الغزِّيين إلى دول أخرى، موضحًا أن المشكلة هي الدول التي تُبدي استعدادًا لاستيعابهم.

وأكَّد نتنياهو أنه يعمل على هذا الملف، حين سأله عضو الكنيست داني دانون، والذي تحدث خلال الاجتماع. وقال: "العالم يدرس إمكانية الهجرة الطوعية".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد علقت، يوم الثلاثاء، على تصريحات الوزيرين المتطرفين، بن غفير وسموتريتش، بهذا الصدد، ورأت أن الحديث عن الترحيل "يفتقر إلى المسؤولية"، فيما رد نتنياهو بأن كلامهما "لا يُعبّر عن السياسات الرسمية للحكومة".