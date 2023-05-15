لبنان يوقف استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين غير النظاميين

أعلن الأمن العام اللبناني اليوم الإثنين، التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية.

وعزا الأمن اللبناني ذلك لإفساح المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك حتى منتصف يونيو المقبل، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية.

وأوضح الأمن في بيان أنه "في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك حتى نهاية يونيو المقبل.