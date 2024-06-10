مصدر مسؤول لـ"إرم نيوز": زيارات إيرانية "مريبة" لمخيمات السودانيين في تشاد
كشف مصدر في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامج الأغذية العالمي، عن زيارات لشخصيات إيرانية إلى مخيمات للاجئين السودانيين في تشاد، برفقة مسؤولين من حكومة عبد الفتاح البرهان.
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز" أن الشخصيات الإيرانية تم تقديمها خلال جولاتهم في مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد من جانب مسؤولين حكوميين سودانيين مرافقين لهم، على أنهم ممثلون لمنظمات وهيئات إغاثية إيرانية، في حين لم يتم وصول أي إخطار لمنظمات الإغاثة واللاجئين المتواجدة في نطاق مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، بهذه الزيارات من قبل.
وأشار إلى أن تقارير تم إعدادها من جانب ممثلي برنامج الأغذية العالمي في تشاد حول هذه الزيارات التي تتكرر في الأسبوعين الأخيرين، ولم تتضح أي أهداف علنية لها تتعلق بالإغاثة أو تقديم أي دعم للمنظمات المتواجدة على الأرض هناك، وأن تركيزهم كان منصبًّا على التجول في عدد من المخيمات منها معسكرات في أقاليم سيلا، وداي، وادي فيرا، الواقعة في شرق وسط تشاد والجنوب الشرقي، بالمحاذاة مع غرب السودان.
وأكد المصدر أن الشخصيات الإيرانية الممثلة لمنظمات إغاثية، بحسب ما أعلن مسؤولون سودانيون مرافقون عند زياراتهم، قاموا بجولات في أكثر من مخيم للاجئين، وتم رصد وتجميع معلومات من جانبهم تتعلق بسمات وأعراق وأعمار اللاجئين المتواجدين في هذه المعسكرات، وإمكانية إقامة مخيمات للاجئين في هذه المناطق.
وتابع: "من المفترض أن العمل على إقامة مخيمات للاجئين بهذا الشكل، تكون المفوضية الدولية للاجئين طرفًا في ذلك، ولكن لم يتم أي تواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من جانب المسؤولين السودانيين أو ممثلي المنظمات الإيرانية بخصوص هذا الشأن؛ ما يجعل من المتوقع أن يتم إعداد وتجهيز تلك المخيمات بمعزل عن أي جهة".
المسؤولون الحكوميون السودانيون المصاحبون لممثلي المنظمات والهيئات الإغاثية الإيرانية رفضوا إعطاء أي معلومات لممثلي برنامج الأغذية العالمي أو منظمة أطباء بلا حدود أو مفوضية اللاجئين عن هذه المنظمات أو دورها أو نشاطها أو سبب الزيارات المتعددة، وفقًا للمصدر.