مصدر مسؤول لـ"إرم نيوز": زيارات إيرانية "مريبة" لمخيمات السودانيين في تشاد

وأشار إلى أن تقارير تم إعدادها من جانب ممثلي برنامج الأغذية العالمي في تشاد حول هذه الزيارات التي تتكرر في الأسبوعين الأخيرين، ولم تتضح أي أهداف علنية لها تتعلق بالإغاثة أو تقديم أي دعم للمنظمات المتواجدة على الأرض هناك، وأن تركيزهم كان منصبًّا على التجول في عدد من المخيمات منها معسكرات في أقاليم سيلا، وداي، وادي فيرا، الواقعة في شرق وسط تشاد والجنوب الشرقي، بالمحاذاة مع غرب السودان.

وأكد المصدر أن الشخصيات الإيرانية الممثلة لمنظمات إغاثية، بحسب ما أعلن مسؤولون سودانيون مرافقون عند زياراتهم، قاموا بجولات في أكثر من مخيم للاجئين، وتم رصد وتجميع معلومات من جانبهم تتعلق بسمات وأعراق وأعمار اللاجئين المتواجدين في هذه المعسكرات، وإمكانية إقامة مخيمات للاجئين في هذه المناطق.

وتابع: "من المفترض أن العمل على إقامة مخيمات للاجئين بهذا الشكل، تكون المفوضية الدولية للاجئين طرفًا في ذلك، ولكن لم يتم أي تواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من جانب المسؤولين السودانيين أو ممثلي المنظمات الإيرانية بخصوص هذا الشأن؛ ما يجعل من المتوقع أن يتم إعداد وتجهيز تلك المخيمات بمعزل عن أي جهة".

المسؤولون الحكوميون السودانيون المصاحبون لممثلي المنظمات والهيئات الإغاثية الإيرانية رفضوا إعطاء أي معلومات لممثلي برنامج الأغذية العالمي أو منظمة أطباء بلا حدود أو مفوضية اللاجئين عن هذه المنظمات أو دورها أو نشاطها أو سبب الزيارات المتعددة، وفقًا للمصدر.