لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس وزراء قطر لبحث تداعيات هجوم الدوحة

أفاد موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس، بأن لقاء مرتقباً يتوقع أن يجمع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الولايات المتحدة.

وذكر الموقع أن رئيس الوزراء القطري سيلتقي أيضاً مسؤولين أمريكيين، إلى جانب الرئيس، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والوضع الذي آلات إليه محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل التقرير عن مصدر قوله إن من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى، الثلاثاء، مكالمة هاتفية متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب خلالها عن "إحباطه العميق" من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ممثلي حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المسؤولين، أبلغ ترامب نتنياهو أن قرار استهداف قادة حماس السياسيين في قطر كان "غير حكيم"، موضحين أنه غضب بشدة عندما علم بالهجوم من الجيش الأمريكي، لا من إسرائيل، الذي استهدف أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة تلعب دور الوسيط في مفاوضات إنهاء حرب غزة.