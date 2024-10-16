"ميركافا" إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن جنود حفظ السلام المتمركزين في موقع قرب بلدة كفركلا جنوبي لبنان لاحظوا، صباح اليوم الأربعاء، "دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق النار على برج المراقبة الخاص بهم".

وأوضحت اليونيفيل، في بيان نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن الاستهداف أدى إلى تدمير كاميرتين وتضرر البرج، بهجوم جديد على القوة الأممية رغم الإدانات الدولية الواسعة للهجمات السابقة.

غارة النبطية

وفي سياق متصل، قتل 16 شخصا، الأربعاء، بينهم مسؤول محلي جراء غارة إسرائيلية استهدفت مقري بلدية النبطية واتحاد بلدياتها جنوبي لبنان، في إطار أكثر من عشر غارات متزامنة طالت المدينة ومحيطها، وفق مسؤولين.

وأفادت محافظة النبطية هويدا الترك لوكالة فرانس برس بـ "11 غارة إسرائيلية على المنطقة، طالت بشكل رئيس مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".

وطالت إحدى الغارات مقري بلدية النبطية واتحاد بلدياتها، بينما كان رئيس البلدية أحمد كحيل مجتمعا مع خلية الأزمة التي تتابع يوميا شؤون السكان، وفق الترك.

وقالت الترك عبر الهاتف: "استُشهد رئيس بلدية النبطية وأعضاء" من فريق عمله، مضيفة "إنها مجزرة".

وأحصت وزارة الصحة مقتل 16 شخصا في الغارة على مبنيي البلدية واتحاد بلدياتها.



ونعى الدفاع المدني اللبناني أحد موظفيه في الغارة على بلدية النبطية، "حيث كان يتواجد مع زملائه لتأدية واجبهم الوطني والإنساني".

وبحسب الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لـ"حزب الله"، تم نقل عدد من القتلى بينهم طبيبان يعملان في مركز طبي مجاور للبلدية.

"هجوم مدمر"

ودان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الغارات على النبطية، وقال إنها استهدفت عن "قصد" اجتماعا للمجلس البلدي.

من جهتها، قالت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت، الأربعاء، إنه يتعين "حماية المدنيين في جميع الأوقات" على خلفية سلسلة الغارات على النبطية.

وندّد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، في بيان، بـ"هجوم مدمر" على بلدية النبطية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارات أدت إلى دمار مجمع تجاري في سوق النبطية ومبنى يضم مكتبة.