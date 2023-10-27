محللون لـ "إرم نيوز": جنوب لبنان يعيش "قواعد اشتباك" جديدة مع إسرائيل

استمرت جبهة جنوب لبنان في الدوران داخل دائرة الاشتباكات أو "المناوشات" اليومية، مع الجانب الإسرائيلي، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

لكن المراقبين يُجمعون على أنها لا تزال في إطار الاشتباكات "المنضبطة"، بين ميليشيات "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، وفق "قواعد اشتباك جديدة"، أصبحت سائدة، ويتعامل الطرفان وفقًا لها.

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر إن "قواعد الاشتباك تغيّرت قبل أكثر من 15 يومًا، مع اتساع القصف الإسرائيلي للقرى اللبنانية، ومع استهداف "حزب الله" للمستعمرات الإسرائيلية المحاذية لجنوب لبنان".

وأشار إلى أن الاستهداف "كان مقتصرًا في المراحل الأولى على المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا اللبنانية، التي تحتلها إسرائيل".

لكنه لفت في حديث لـ "إرم نيوز" إلى أن قواعد الاشتباك القائمة حاليًا "لا تزال محصورة ولم تتعدَ العمليات الدائرة، مسافة الخمسة كيلومترات على جانبي الحدود".

وقال جابر إن هذه القواعد هي أساسًا متحركة ومتغيرة، "وهي ليست معاهدة أو اتفاقًا، أو شيئًا موقّعًا، هي أمر واقع يلتزم به الطرفان، ويمكن أن يدوم سنوات، ويمكن أن يتغير".