إيران ترفض "اتهامات" بريطانية بالتخطيط لاغتيالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، إن طهران ترفض "الاتهامات" التي وجهها مسؤول أمني بريطاني ضدها، وفق وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم.آي 5) أن بريطانيا أحبطت 20 مخطط اغتيال من المحتمل أنها مدعومة من إيران منذ يناير/ كانون الثاني 2022.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني كين ماكالوم، الثلاثاء، إن جهاز "أم آي 5" استجاب لـ 20 مؤامرة مدعومة من إيران منذ يناير/ كانون الثاني 2022، شكلت تهديدات محتملة مميتة لمواطنين بريطانيين ومقيمين في البلاد، وفق "فرانس برس".

وأضاف أن روسيا وإيران لجأتا إلى الاستعانة بخدمات مجرمين وضباط استخبارات؛ لتنفيذ عمليات على الأراضي البريطانية.

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وقال ماكالوم إن على بريطانيا أن "تتوقع من روسيا استمرار الأعمال العدائية هنا داخل البلاد"، مع وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة لها في "مهام متواصلة لإثارة الفوضى".

وأضاف "رأينا أعمال تخريب وحرق وغيرها".

وبشأن إيران قال إنه سُجلت "وتيرة وحجم غير مسبوقين" للمؤامرات خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنه مع تطور الأحداث في الشرق الأوسط، فإن جهاز "أم آي 5" يولي "اهتماماً تاماً" لخطر تصاعد العدوان المدعوم من النظام الإيراني في المملكة المتحدة.

وقال إنه بشكل عام، أحبط جهاز "أم آي 5" والشرطة 43 مخططاً لشن هجمات في مرحلة متقدمة منذ مارس/ آذار 2017، ما أدى إلى إنقاذ "العديد من الأرواح"، مضيفاً "كان بعض من هؤلاء المتآمرين يحاولون الحصول على أسلحة نارية ومتفجرات في الأيام الأخيرة من التخطيط لتنفيذ عمليات قتل جماعية".

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وفي وقت سابق أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، جولة جديدة من العقوبات، إذ أدرجت 7 كيانات على نظام عقوبات إيران، و3 على نظام عقوبات روسيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا فرضت عقوبات على سفن شحن روسية لدورها في نقل عتاد عسكري من إيران إلى روسيا، وفق وكالة "رويترز".