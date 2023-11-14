مقتل 3 فلسطينيين في طولكرم بقصف طائرة مسيّرة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، إن طائرة مسيّرة قصفت 3 شبان ما أدى إلى مقتلهم، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكر مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم أن 3 فلسطينيين على الأقل قُتلوا في قصف صاروخي إسرائيلي بطائرة مسيّرة في الضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين آخرين بالرصاص خلال مواجهات وقعت في وقت سابق في مخيم طولكرم.

وبحسب الوكالة، منعت القوات الإسرائيلية في البداية سيارات الإسعاف من دخول المخيم، وقامت باعتراضها وإعاقة عملها عبر إيقافها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الإصابات ونقلها إلى المستشفى.

واعتقلت القوات الإسرائيلية المصاب مدحت أبو عمشة من سيارة الاسعاف أثناء نقله للمستشفى، وفق "وفا".

وقامت جرافة مجنزرة بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه.