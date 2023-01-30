سوريا.. إصابة 15 من قوات الأمن إثر انفجار في درعا‎‎

أصيب 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري، الإثنين، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوردت الوزارة، في بيان، أن عناصر قوى الأمن كانوا في طريقهم إلى دمشق عائدين من مهمة لهم في محافظة درعا (جنوب)، حين "استهدف إرهابيون مجهولون بعبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على اوتوستراد دمشق - درعا".