مصادر لـ "إرم نيوز": كوثراني بحث سراً في بغداد التصعيد ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية
كشفت مصادر عراقية مطلعة أن مسؤول الملف العراقي في مليشيا حزب الله اللبناني محمد كوثراني عقد اجتماعات سرية في بغداد، مع قادة الفصائل المسلحة الموالية والمدعومة من إيران.
وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن "كوثراني أجرى زيارة سرية وسريعة إلى بغداد عقد خلالها اجتماعات مع قادة الفصائل العراقية المسلحة، وبحث معهم التطورات الأمنية في المنطقة، وعلى رأس ذلك القصف الأمريكي الأخير على المدن العراقية، بالإضافة إلى تصعيد العمليات ضد الأمريكيين والإسرائيليين خلال الفترة المقبلة".
ووفق المصادر، فإن "زيارة كوثراني جرت بشكل سري وسط إجراءات أمنية مشددة واحترازية، خشية أي استهداف قد يتعرض له من قبل الطيران الأمريكي، وتكرار حادثة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، فيما أشارت المصادر إلى أن القيادي في مليشيا حزب الله غادر بغداد كذلك بشكل سري وغير معلن.
وأعلنت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عددا من الميليشيات المدعومة من إيران، في وقت سابق من اليوم الأحد، استهداف قاعدة قسرك للقوات الأمريكية في الحسكة شمال شرقي سوريا، وقاعدة إسرائيلية في الجولان.
ويعد الهجوم على القاعدة الإسرائيلية الأول من نوعه الذي تشنه فصائل عراقية موالية لإيران على الجولان، وسط توقعات بتوسع دائرة الحرب والصراع في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
ونفذت الفصائل العراقية المسلحة والموالية لإيران عشرات الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة، وصواريخ كاتيوشا، استهدفت مصالح أمريكية في العراق وسوريا، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة.