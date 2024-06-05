نتنياهو يهدد بتحرك قوي ضد ميليشيا حزب الله (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتحرك قوي في الجبهة الشمالية، بحسب "رويترز".

وجاء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وأضاف نتنياهو "من يعتقد أنه يستطيع إيذاءنا وأننا سنقف مكتوفي الأيدي يرتكب خطأ فادحا. نحن مستعدون للقيام بعمل قوي جدا في الشمال. وبطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".

ويأتي تهديد نتنياهو في وقت ترتفع فيه درجة التوتر على الخط الحدودي مع لبنان، بعد أن شنت ميليشيا حزب الله عدة هجمات أدت لاشتعال نيران واسعة في شمال إسرائيل.