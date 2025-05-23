على مراحل.. لبنان يكشف عن موعد عودة اللاجئين السوريين

أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، بأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ستبدأ قريبًا، وعلى مراحل.

وأكد متري في مقابلة مع تلفزيون "LBC"، اللبناني، أنه لن يتم استخدام القوة لإعادتهم، وأن الترحيل الجماعي القسري غير مطروح بل عودة منظمة.

ولفت إلى أنه لا أرقام دقيقة عن النازحين السوريين الجدد، مشيرا إلى أن التقديرات المتوفرة تشير إلى دخول 130 ألف نازح جديد خصوصا بعد الأحداث في الساحل السوري، عدا عن الذين يدخلون خلسة.

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وكشف متري أن لبنان على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى، على أن ينطلق عقبها العمل المشترك، مشيرا إلى أن هناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها، منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين.

ورأى أن العقوبات رفعت عن سوريا بعد سنوات من المعاناة، وأن هناك أثرا لذلك على عودة النازحين السوريين، ولكن ليس مباشرا.