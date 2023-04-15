اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع على تخوم القصر الرئاسي
اندلعت في الخرطوم صباح اليوم اشتباكات مسلحة بعد هجوم شنه الجيش السوداني استهدف مقر قوات الدعم السريع.
وأكدت مصادر محلية وناشطون، اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على تخوم القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، في الوقت الذي قال فيه الجيش إن قوات الدعم السريع هاجمت عددا من مقراته.
وقالت مصادر مطلعة إن اشتباكا اندلع بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة مروي شمال السودان، فيما قالت تقارير محلية إنه تم تحريك عدد من الدبابات صوب المدينة الرياضية جنوب الخرطوم.
وقالت قوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن قوة كبيرة من القوات المسلحة السودانية دخلت إلى مقرها في أرض المعسكرات بسوبا في الخرطوم، مشيرة إلى أنها تعرضت لـ"هجوم كاسح" ومفاجئ.
وأشارت إلى أن كل أنواع السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل قد تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف مقرها.
وأهابت قوات الدعم السريع بالشعب السوداني وبالرأي العام الدولي والإقليمي إدانة "هذا المسلك الجبان".
وبينت قوات الدعم السريع أنها تواصلت مع وسطاء دوليين ومحليين وأطلعتهم على الأمر.
وبحسب شهود عيان فإن العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا واسعا، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات في شوارعها.
وأكد شاهد عيان في تصريح أدلى به لرويترز، إطلاق نار كثيف في محيط مقر الجيش السوداني ومقر سكن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي غضون ذلك، أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان، فيما أعلنت شركات الطيران إلغاء رحلاتها إلى الخرطوم اليوم، بعد أن قامت قوات مسلحة باقتحام المطار وإغلاقه.