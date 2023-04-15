اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع على تخوم القصر الرئاسي

وقالت مصادر مطلعة إن اشتباكا اندلع بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة مروي شمال السودان، فيما قالت تقارير محلية إنه تم تحريك عدد من الدبابات صوب المدينة الرياضية جنوب الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن قوة كبيرة من القوات المسلحة السودانية دخلت إلى مقرها في أرض المعسكرات بسوبا في الخرطوم، مشيرة إلى أنها تعرضت لـ"هجوم كاسح" ومفاجئ.

وأشارت إلى أن كل أنواع السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل قد تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف مقرها.