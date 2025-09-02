بـ 7 مليارات دولار.. هل تربك تكلفة "عربات جدعون 2" خطط نتنياهو في غزة؟

كشف تقرير لقناة "كان" الإسرائيلية أن وزارتي الدفاع والمالية ناقشتا في الأيام الأخيرة ضرورة زيادة ميزانية الدفاع في ضوء الاستعداد لاجتياح مدينة غزة.

وأكد التقرير أن الحكومة تتجه لزيادة ميزانية الدفاع، وقد تضطر لتخفيض ميزانيات وزارات أخرى لتوفير الغلاف المالي لعملية "عربات جدون 2" الجديدة في غزة، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن كلفتها قد تصل إلى 25 مليار شيكل، أي أكثر من 7 مليارات دولار.

أكبر دفعة

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن تسريب الكلفة المالية لاجتياح غزة تزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي، اليوم، حشد أكبر دفعة على الإطلاق من جنود الاحتياط، في إطار الاستعدادات لعملية احتلال مدينة غزة؛ فقد بلغ عددهم أكثر من 35000 جندي يتوزعون على خمسة ألوية قتالية احتياطية، ومقر القيادة، ووحدة الدعم القتالي، وأفراد المخابرات، وسلاح الجو، وضباط الأركان، والخدمات اللوجستية.

وتوقع التقرير أن ينضم إليهم في الأسابيع المقبلة 25000 جندي إضافي، ليصل العدد في النهاية إلى قرابة 60 ألف جندي احتياطي تتوقع قيادة الجيش أن تكون كافية لتنفيذ العملية العسكرية الهادفة إلى السيطرة على مدينة غزة.

التنفيذ والأدوار

ويؤكد الإعلام الإسرائيلي أن جميع ألوية الجيش النظامية ستشارك في احتلال غزة، مشيرًا إلى أنه عند بدء تنفيذ الخطة ستتولى الألوية النظامية المرحلة الأولى، وهي تطويق المدينة، ثم القتال داخل أحيائها.

وأشار إلى أن دور جنود الاحتياط سيقتصر على الانتشار والسيطرة على منطقة الحدود مع قطاع غزة.