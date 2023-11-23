لقاء يجمع عبد اللهيان ونصرالله على وقع التصعيد في جنوب لبنان

تشهد جبهة جنوب لبنان تصعيدا لافتا في القصف المتبادل على جانبي الحدود، بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد ليلية محتدمة، فيما التقى صباح اليوم الخميس وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بأمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله.

ونقل إعلام حزب الله أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، كما تناول آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله؛ ما أسفر عن مقتل خمسة بينهم عباس رعد نجل النائب عن الحزب محمد رعد.

وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات له عن تنفيذ هجمات على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية في بركة ريشا والضهيرة في القطاع الغربي، حيث استهدف تجمع مشاة لجنود إسرائيليين.

وتحدثت مصادر في جنوب لبنان عن إطلاق عدد من الصواريخ دفعة واحدة من القطاع الغربي باتجاه مواقع إسرائيلية على الطرف الآخر من الحدود.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى سقوط رشقة "ثقيلة جدًا من لبنان نحو الجليل الأعلى وسماع دوي انفجارات كبيرة".

كما لفت إلى وقوع أضرار في شلومي وبتزيت في الجليل الغربي جراء صواريخ ميليشيا حزب الله.

وكانت قد دوت ولثلاث مرات على التوالي صفارات الإنذار في الجليل الغربي والجليل الأعلى.

في الموازاة قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات طير حرفا والجبّين وشيحين واللبونة والناقورة في القطاع الغربي، حيث دوت صفارات الإنذار في المقر العام لقيادة اليونيفيل.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة العليق بين بلدتي البستان ويارين.

وامتد القصف إلى أطراف راميا ورميش وعيتا الشعب في القطاع الأوسط، وصولا إلى الخيام والوزاني في القطاع الشرقي.