إسرائيل تمثل اليوم أمام "العدل الدولية"

تمثل إسرائيل اليوم، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا.

وأعدت إسرائيل العدة للدفاع عن نفسها أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، فيما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا و​​للمرة الأولى رفضا لدعوات بعض الوزراء المنتمين لليمين لاحتلال القطاع بصورة دائمة.

ووسط استمرار احتدام الحرب الإسرائيلية في غزة، من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا بالمحكمة الدولية، في لاهاي جلسات استماع يومي الخميس والجمعة في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر/ كانون الأول وتقول فيها إن الحرب الإسرائيلية ضد مقاتلي حركة حماس في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء "غدا، ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب" على حد تعبيره.

وستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة بينما تستمع المحكمة إلى حيثيات القضية في عملية قد تستمر لسنوات. وعبرت كولومبيا والبرازيل عن دعمهما لجنوب أفريقيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

على الأرض في غزة، لم تكن هناك مؤشرات على تراجع حدة القتال. وزادت كثافة الضربات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة ووسطه أمس الأربعاء على الرغم من تعهد إسرائيل بسحب بعض قواتها والتحول إلى عملية أكثر دقة.