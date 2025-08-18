مسؤول فلسطيني يعلن تسلّم حماس مقترحا جديدا في القاهرة

تسلّم وفد حركة حماس، الموجود في القاهرة، اليوم الاثنين مقترحًا جديدًا من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المفاوضات.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن "وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة تسلّم مقترحًا جديدًا من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف النار"، موضحًا أن المقترح "يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير الذي ينص على هدنة لستين يومًا وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".

وتابع "هو عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار"، بحسب فرانس برس.