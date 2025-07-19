المرصد السوري: عودة الاشتباكات بعد "هدنة هشة" في السويداء

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات العنيفة تجددت من الجهة الغربية لمحافظة السويداء صباح اليوم السبت، بعد هدوء حذر استمر لبضع ساعات، تطبيقا لاتفاق التهدئة.

ولفت المرصد السوري إلى أن السويداء شهدت منذ بدء الاشتباكات، سقوط نحو 940 قتيلا من كافة الأطراف، معظمهم من المدنيين.

وأوضح أن الحصيلة الأخيرة شملت 128 شخصا، بينهم 28 امرأة و 6 أطفال، أعدمتهم القوات الحكومية على نحو عاجل، بينما أعدم مقاتلون دروز ثلاثة من البدو.

وأشار إلى أن 406 أشخاص سقطوا من السويداء، بينهم 80 مدنيا، بينما سقط 330 عنصرا من قوات الأمن.

أخبار ذات علاقة مع بدء الانتشار الأمني.. 3 مراحل لإنفاذ التهدئة في السويداء

وأفاد المرصد السوري بأن السويداء تشهد تدهورا إنسانيا غير مسبوق، مع خروج المستشفى الوطني فيها عن الخدمة بشكل كامل، بسبب انقطاع الخدمات، إضافة إلى غياب المواد الغذائية الأساسية.





