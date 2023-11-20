تحركات عراقية لوقف الهجمات ضد القوات الأمريكية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الإثنين، وجود تخوف لدى العراق من تبعات اقتصادية وعسكرية بسبب استمرار الفصائل المسلحة باستهداف القوات الأمريكية.

وكشف حسين، عن تحرك لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نحو تلك الفصائل من أجل إيقاف هجماتها ضد القوات الأمريكية.

وقال حسين خلال كلمة له في الاجتماع الرابع لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في دهوك بإقليم كردستان، إن "الحكومة وخاصة رئيسها السوداني يسعى لاقناع الفصائل التي تؤمن بأن هناك ربطًا بين التواجد الأجنبي في العراق والحرب على غزة، بأن بعض العمليات هي ليست بصالح الاستقرار في العراق، وليست بصالح الوضع الأمني".

وأضاف حسين أنه "إذا استمرت عمليات هذه الفصائل، وكان هناك ضحايا من الأمريكان، فإن السؤال المطروح كيف يكون رد فعل الآخرين وبخاصة قوات التحالف من الناحية العسكرية والأمنية".