عمره 300 عام.. هدم مسجد السراجي الأثري يثير غضبًا في العراق
أثار هدم مسجد السراجي الأثري في محافظة البصرة موجة من الغضب داخل الأوساط الدينية والشعبية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
واستيقظ سكان محافظة البصرة، صباح الجمعة، على صوت آليات ضخمة وهي تهدم منارة مسجد السراجي التاريخي بهدف إجراء توسعة لطريق أبي الخصيب الذي يشهد ازدحامات مرورية.
وبرر محافظ البصرة، أسعد العيداني في تصريحات صحفية، هدم منارة مسجد السراجي بأنه تم بعد الاتفاق بين الحكومة المحلية في البصرة ومدير الوقف السني الذي زار المحافظة مؤخرًا.
وتعهد "العيداني" بتحمل نفقات إعادة بناء المنارة من جديد بما يليق باسم المسجد وتاريخه، ويتناسب مع الحركة العمرانية التي تشهدها المحافظة، كما سيتم بناء الجامع من جديد بمواصفات عالية تليق بكافة المصلين، وبموافقة الوقف السني.
وبُني مسجد السراجي، العام 1140هـ/ 1727م، في مدينة البصرة ويعد من مساجد العراق التاريخية القديمة، ويتميز بعمارته الأثرية والتراثية، حيث تبلغ مساحته 1900 متر مربع، ويقع في محلة السراجي في قضاء أبي الخصيب.
الوقف السني يوضح
وقال رئيس الوقف السني في البصرة، محمد عبدالوهاب الملا، إن الوقف سيلجأ إلى الإجراءات القانونية بعد أن تفاجأ من طريقة هدم منارة المسجد التي لم يتم الاتفاق عليها بهذا الشكل.
وأضاف الملا في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، أن "ما تم الاتفاق عليه هو تجزئة وترقيم المنارة ونقلها إلى مكان آخر، وفقًا لاقتراح تقدمت به الهيئة العامة للآثار والتراث".
وأكد أن مسجد السراجي تعارض موقعه مع توسعة طريق أبي الخصيب، وأن الوقف استجاب لإزالة المسجد لكثرة المناشدات، وتغليب المصلحة العامة لخدمة المواطنين بعد أن تعهد محافظ البصرة بترقيم وتفكيك أحجار منارة المسجد الأثرية ونقلها في نفس المكان، وبنفس الطراز القديم، بما لا يتعارض مع توسعه الطريق، والحفاظ على الإرث التاريخي للمنارة.
وأشار الملا إلى أن ما تم الاتفاق عليه لم ينفذ"، مطالبًا الحكومة المحلية بإعادة بناء المسجد وفق أفضل طراز.
وزارة الثقافة تتوعد
من جانبه، توعد وزير الثقافة العراقي، أحمد الفكاك، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه بإلحاق الضرر، بشكل مقصود أو عفوي، في الإرث الحضاري الكبير للعراق.
وقال الوزير في بيان، إنه يرفض هدم منارة مسجد السراج، داعيًا الوقفين السني والشيعي إلى التدخل، والوقوف بحزم لمعاقبة منتسبيهما حال السماح لهم بالتجاوز أو تزوير الحقائق حول المباني التاريخية والأثرية.
يشار إلى أن مسجد السراجي مشمول بقانون الآثار والتراث الذي يمنع بموجبه على مالك الأرض التي يوجد فيها أثر أو موقع تراثي أو تاريخي التصرف المادي بها أو إجراء الحفر فيها أو تخريبها أو تغيير معالمها.
رسالة شديدة اللهجة
وجَّه رجل الدين العراقي السني الدكتور أحمد الكبيسي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء محمد السوداني، ومحافظ البصرة، ومدير الوقف السني، بعد هدم جامع السراجي.
وقال الكبيسي مخاطبًا "السوداني"، في رسالة صوتية تم تدوالها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ما شاء الله على حكمك الرشيد، مأذنة عمرها 3 قرون تُهدم وأنت رئيس للوزراء. حسبي الله ونعم الوكيل دعاء عليكم لا ينقطع إلى يوم الدين".
كما خاطب الكبيسي العيداني، قائلًا: "أهكذا بلغت بك الجرأة على بيوت الله وكأنه ليس هناك حائط مائل تستعرض عضلاتك عليه سوى مسجد السراجي في البصرة؟ هذا المسجد الأثري الذي له رمزية كبيرة في نفوس البصريين والعراقيين جميعًا، لن تجد يوم راحة".
ودعا "الكبيسي" رئيس الوقف السني إلى الذهاب والجلوس في بيته، قائلًا:" يكفيك عارًا أن المسجد هُدم وأنت رئيس للوقف السني".