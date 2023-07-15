عمره 300 عام.. هدم مسجد السراجي الأثري يثير غضبًا في العراق

أثار هدم مسجد السراجي الأثري في محافظة البصرة موجة من الغضب داخل الأوساط الدينية والشعبية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

واستيقظ سكان محافظة البصرة، صباح الجمعة، على صوت آليات ضخمة وهي تهدم منارة مسجد السراجي التاريخي بهدف إجراء توسعة لطريق أبي الخصيب الذي يشهد ازدحامات مرورية.

وبرر محافظ البصرة، أسعد العيداني في تصريحات صحفية، هدم منارة مسجد السراجي بأنه تم بعد الاتفاق بين الحكومة المحلية في البصرة ومدير الوقف السني الذي زار المحافظة مؤخرًا.

وتعهد "العيداني" بتحمل نفقات إعادة بناء المنارة من جديد بما يليق باسم المسجد وتاريخه، ويتناسب مع الحركة العمرانية التي تشهدها المحافظة، كما سيتم بناء الجامع من جديد بمواصفات عالية تليق بكافة المصلين، وبموافقة الوقف السني.