اللجنة القانونية في السويداء تشكل مكتبا تنفيذيا وتُعين قادة أمن

أعلنت اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء، المستقلة عن الحكومة السورية، سلسلة إجراءات تتعلق بتنظيم الشؤون الإدارية، منها تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمحافظة السويداء وتكليف قادة لجهاز الأمن الداخلي في محافظة السويداء.

وعللت اللجنة إجراءاتها بأنها تأتي "نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها السويداء ولتأمين الخدمات للمواطنين بالسرعة القصوى".

وكشفت اللجنة القانونية العليا عن أسماء أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت، بحسب ما أورد موقع السويداء 24.

وفي بيان ثانٍ على صفحتها في "فيس بوك" قالت إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررت اللجنة القانونية العليا باجتماعها المنعقد بتاريخ 6/8/2025 تكليف العميد شكيب أجود نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، وتكليف العميد أنور عادل رضوان معاونا لقائد قوى الأمن الداخلي في السويداء.

وتضم اللجنة القانونية العليا في السويداء مجموعة من القضاة والمحامين، تشكلت الشهر الماضي بإعلان من الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، في أعقاب الاجتياح العسكري للمحافظة. اللجنة مؤلفة من 6 قضاة بينهم 4 قضاة مستشارين، إضافة إلى 3 محامين.

وحددت اللجنة القضائية مهامها في إدارة شؤون السويداء بكل القطاعات (الإدارية - الأمنية - الخدمية بمختلف مجالات الحياة)، وهي الحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، ورفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بمختلف مكوناتهم ومحاربة الفساد.

وأشارت اللجنة إلى سلسلة من الأهداف وآلية العمل منها تشكيل مكتب تنفيذي بالسويداء لإدارة الشؤون الخدمية، وتشكيل لجان فرعية تخصصية بالإغاثة وتقصي الحقائق والانتهاكات، ومتابعة شؤون المفقودين والمختفين قسراً، ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى.

إلى جانب قبول التبرعات وتوزيعها على المنكوبين، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة والمصارف والمنشآت الاقتصادية، ومتابعة القضايا الصحية والإنسانية وعمل المشافي العامة والخاصة، إضافة إلى مهام إنسانية واجتماعية.