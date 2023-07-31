عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيلين، يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة الذي تسيطر علية الشرطة الإسرائيلية بالكامل.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عشرات المستوطنين دخلوا إلى باحات الأقصى، بحجة السياحة.

وأضافت الدائرة، أن المستوطنين "نفذوا جولات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف، أدوا خلالها طقوسا تلمودية وصلوات دينية يهودية، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية".

وكانت الشرطة الإسرائيلية نشرت عناصرها منذ الصباح الباكر، في باحات الأقصى وعند الأبواب، لتأمين الحماية لجولات المستوطنين.

وعملت الشرطة، على إبعاد الفلسطينيين عن مسارات المستوطنين داخل الحرم.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح الاثنين، 4 فلسطينيين من القدس بينهم فتى.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين يوسف برقان ونور الدين سكافي، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.