دمار شامل.. دفاع مدني غزة يكشف لـ"إرم نيوز" أهوال العملية البرية الإسرائيلية

قال متحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 1600 بناية سكنية بينها أبراج خلال الأيام الأخيرة في مدينة غزة.

أخبار ذات علاقة "حمم بركانية".. إسرائيل تمطر غزة ببراميل النار الأمريكية

استهداف شامل لغزة

وذكر محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف، وتحديدًا على مدينة غزة، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة.

وقال بصل لـ"إرم نيوز": "الجيش الإسرائيلي يستهدف بشكل واضح المباني والخيام والنازحين، ويستهدف أي أماكن لتواجد الغزيين جنوب وشمال مدينة غزة".

وأضاف: "مع تقدم آليات الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان وتل الهوا باتجاه وسط مدينة غزة، كثف بشكل كبير من استخدام الروبوتات المفخخة لتدمير أكبر قدر من المباني".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي استخدم 25 روبوتًا مفخخًا خلال يوم واحد فقط، لتدمير مربعات سكنية شمال وجنوب مدينة غزة"، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 1600 بناية خلال أقل من 9 أيام في مدينة غزة وحدها.

تدمير آلاف الخيام

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي دمر آلاف الخيام؛ لإجبار السكان على النزوح من مدينة غزة باتجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، لافتًا إلى أن نحو 200 ألف شخص نزحوا عبر شارع الرشيد الساحلي.

وقال: "لا مناطق إنسانية ولا مناطق آمنة في جنوب القطاع، وهو ما جعل غالبية السكان يرفضون قرار النزوح من مدينة غزة".

وأوضح أن مدينة غزة تعاني نقصًا في الإمكانيات والمقدرات ونقصًا في الخيام، ما يفاقم من معاناة الغزيين بشكل كبير.

وحول التحديات التي تواجه طواقم الدفاع المدني في غزة، قال بصل: "الاحتلال قصف عدة مبانٍ دون سابق إنذار، يوجد تحتها مواطنون لا تستطيع الطواقم انتشالهم، لأن الأمر يحتاج لمعدات ثقيلة وإمكانيات غير متوفرة".

وقال: "الاحتلال دمر أكثر من 90% من مقدراتنا وأخرجها عن الخدمة خلال الحرب، وإن انتشال الشهداء من أسفل الأنقاض أو إنقاذ المصابين يحتاج معدات مختلفة عن تلك التي تعمل في الظروف الطبيعية".

أخبار ذات علاقة هاجم نتنياهو.. دبلوماسي إسرائيلي سابق يحذر من السيناريو الخطير في غزة

غزة بلا منظومة خدماتية

وأضاف: "المنظومة الخدماتية في القطاع من شبكات الطرق وغيرها تعيق حركة طواقم الدفاع المدني"، لافتًا إلى أن الطرق وعرة، وأن العشرات من البنايات المدمرة تغلق الشوارع، ما يزيد من صعوبات طواقم الدفاع المدني في التعامل مع البلاغات عن وجود ضحايا".

وأوضح أن المسار الجديد الذي أعلن الجيش الإسرائيلي عن إنشائه للنازحين حتى ينزحوا عبره من شمال مدينة غزة، إلى مناطق وسط وجنوب قطاع غزة "غير آمن".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني: "هذا المسار ضمن مناطق سيطرة للجيش الإسرائيلي بالكامل، ويقع الطريق ضمن مناطق تتمركز فيها الدبابات الإسرائيلية".