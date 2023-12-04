توقف دخول المساعدات يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
تتفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مع توقف دخول المساعدات من خلال معبر رفح البري، في ظل استئناف المرحلة الثانية من الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر ضد حركة حماس.
وضاعف شح المواد الإغاثية والإنسانية معاناة النازحين في مراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات، إذ لا يجد السكان أدنى المتطلبات الإساسية لهم ولأطفالهم، وسط تحذيرات من نفاد المخزون الغذائي للقطاع.
القصف أو الجوع
وقال عطا أبو خضر، أحد النازحين من مدينة غزة لمراكز الإيواء بوسط القطاع، إن "عدم دخول المساعدات الغذائية للقطاع يعني حرمان آلاف النازحين والمشردين من الطعام وتركهم للموت جوعاً"، متابعاً: "إسرائيل تريد قتلنا إما بالقصف وإما بالجوع".
وأوضح أبو خضر، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "جميع النازحين يعيشون الآن على المساعدات الإغاثية التي توزع عليهم من المؤسسات الدولية العاملة بالقطاع، ودون هذه المساعدات لا يمكن أن يجد الآلاف طعاماً لهم أو لأطفالهم".
وأضاف "بحصولنا على المساعدات نكتفي بوجبة واحدة وغير مشبعة في اليوم الواحد؛ ومن دونها سنكون مضطرين للموت جوعاً، خاصة وأن هذه المساعدات والتي هي عبارة عن معلبات غذائية لا تكفي ولا تشبع النازحين".
وتابع "نطهو على الحطب، ولا نجد الخبز والمواد الغذائية التي توزَّع بالأساس قليلة، والوضع الحالي أصبح لا يطاق"، مستطرداً: "يمكننا الصبر على الجوع والعطش ولكن لا يمكننا أن نجبر أطفالنا على ذلك".
كميات شحيحة
وفي السياق، قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن "كمية المساعدات التي تدخل لقطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ انتهاء الهدنة الإنسانية شحيحة للغاية، ولا تكفي لاحتياجات ربع النازحين بالقطاع".
وأوضح النمس، في حديث لـ"إرم نيوز" أن "الهلال الأحمر ليس لديه الكميات الكافية للتعامل مع مراكز الإيواء التي يشرف عليها، وأن تعطيل إدخال المساعدات للقطاع ينذر بكارثة كبيرة على النازحين وجميع السكان".
وأشار إلى أن "توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية في غزة سيؤدي إلى صعوبة وصول المساعدات الشحيحة لجميع النازحين والسكان، وسيؤدي إلى حرمان وسط القطاع والنازحين فيه من المواد الغذائية الطارئة".
وقطع الجيش الإسرائيلي شارع صلاح الدين الذي يربط جنوب قطاع غزة، حيث تدخل الشاحنات من معبر رفح، ومناطق وسط وشمال قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مئات الآلاف من الناس معرضة لخطر المجاعة بسبب شح المواد الغذائية، وبالأصل المساعدات التي دخلت للقطاع منذ بداية الحرب غير كافية"، مشدداً على ضرورة وجود آلية واضحة ومستمرة لدخول المساعدات الغذائية والطبية.
وقال "في بعض الأحيان نضطر لوقف توزيع المساعدات عن بعض النازحين بسبب قلتها وعدم توفرها، وهذا يعني أن الآلاف منهم باتوا دون طعام؛ ما أثر سلباً عليهم وخاصة شريحتي الأطفال والنساء".
ووفق النمس، فإن "قطاع غزة مهدد بخطر المجاعة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه"، مشيراً إلى أن الطواقم الإغاثية تجد صعوبة في العمل وتتعرض لخطر الاستهداف الإسرائيلي رغم أنها محمية بموجب القانون الدولي.
وطالب بضرورة توفير ممر إغاثي وغذائي آمن لسكان القطاع، من أجل إنقاذ أرواحهم والحيلولة دون فقدان المزيد منها، قائلاً: "توقف الحرب الإسرائيلية أصبح ضرورة ملحة وسينقذ المنطقة من كارثة كبرى".