توقف دخول المساعدات يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

تتفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مع توقف دخول المساعدات من خلال معبر رفح البري، في ظل استئناف المرحلة الثانية من الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر ضد حركة حماس.

وضاعف شح المواد الإغاثية والإنسانية معاناة النازحين في مراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات، إذ لا يجد السكان أدنى المتطلبات الإساسية لهم ولأطفالهم، وسط تحذيرات من نفاد المخزون الغذائي للقطاع.

القصف أو الجوع

وقال عطا أبو خضر، أحد النازحين من مدينة غزة لمراكز الإيواء بوسط القطاع، إن "عدم دخول المساعدات الغذائية للقطاع يعني حرمان آلاف النازحين والمشردين من الطعام وتركهم للموت جوعاً"، متابعاً: "إسرائيل تريد قتلنا إما بالقصف وإما بالجوع".

وأوضح أبو خضر، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "جميع النازحين يعيشون الآن على المساعدات الإغاثية التي توزع عليهم من المؤسسات الدولية العاملة بالقطاع، ودون هذه المساعدات لا يمكن أن يجد الآلاف طعاماً لهم أو لأطفالهم".