الرئيس الصومالي: أمامنا عام للقضاء على مقاتلي حركة الشباب

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، إن بلاده أمامها عام لطرد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من أراضيها، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2024.

وتشن حركة الشباب المتشددة تمردًا على الحكومة الصومالية منذُ عام 2006، في محاولة لإقامة حكمها الخاص المستند إلى تفسيرها لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وكان الرئيس حسن قد قال، في أغسطس/آب الماضي، إنه يسعى للقضاء على الحركة بحلول أوائل العام المقبل.