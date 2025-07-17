مسؤول كردي يدعو دمشق لمراجعة طريقة تعاملها مع المكونات السورية

دعا المسؤول الكردي البارز بدران جيا كورد، الحكومة الانتقالية على "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية، بعد أعمال عنف في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أودت بحياة أكثر من 370 شخصًا.

وكتب كورد في منشور على "إكس" أن "على الحكومة الانتقالية أن تبادر إلى مراجعة شاملة وعاجلة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري، والبدء بحوار وطني جاد ومسؤول مع مختلف المكونات، مع احترام خصوصية كل مكون وهويته الثقافية والدينية"، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين إن مجلس الأمن الدولي سينعقد الخميس، لبحث الغارات الإسرائيلية على سوريا.

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ودعت سوريا الأربعاء، مجلس الأمن إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن "لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية".

وكانت وزارة الخارجية السورية أصدرت بياناً، في وقت سابق من مساء اليوم، أدانت فيه "بأشد العبارات" الغارات التي شنتها إسرائيل، واستهدفت مواقع في العاصمة دمشق، والسويداء، ودرعا، وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع بالوسائل القانونية، ودعت مجلس الأمن "لاتخاذ إجراءات عاجلة".

وحمّلت الخارجية السورية إسرائيل "مسؤولية التصعيد"، وقالت: "نحتفظ بحقنا بالدفاع عن أرضنا وشعبنا بوسائل القانون الدولي".