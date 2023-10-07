سفير إسرائيلي: إخفاق استخباراتي أتاح لحماس الهجوم
اعتبر السفير الإسرائيلي في فرنسا رفائيل موراف، السبت، أن الهجوم الذي شنّته حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة، قد يكون أتاحه إخفاق محتمل لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وكذلك عدم جاهزية بلاده لمواجهته.
وقال الدبلوماسي في حديث لقناة "بي اف ام تي في" التلفزيونية: "لو كانت وردتنا أي معلومات لكنا اتخذنا التدابير اللازمة للتصدي للهجوم. وكنا استعدينا. بالتالي لا أخفي أنه كان هناك إخفاق استخباراتي".
وتابع: "المهم الآن هو الرد بالطريقة المناسبة على هذا الهجوم".
وفي حديثه لإذاعة "أوروبا 1"، قال موراف: "نتيجة هذا الهجوم المباغت لم نكن على جاهزية كافية، يمكن القول حتى إننا لم نكن جاهزين على الإطلاق".
وأضاف: "علينا استخلاص الدروس مما حصل.. الهدف هو عدم تكرار ما حصل".
وفي أحدث حصيلة أعلنها الإعلام العبري، فقد أدى هجوم حماس إلى مقتل 250 شخصا، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 232 شخصا.