وسط استمرار الحرب.. صورة قاتمة للوضع الإنساني في غزة

يستمر تجاهل مطالبات دولية بإعلان وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل وحركة حماس، مما يتسبب في منع كل شيء تقريبًا باستثناء كميات محدودة للغاية من المساعدات الإنسانية من الدخول لقطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل مما أدى إلى تفاقم نقص الأغذية والوقود ومياه الشرب والأدوية.

وفيما يلي تفصيل لما وصفتها بعض منظمات الأمم المتحدة بأنها "كارثة إنسانية" تتكشف في القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة وتديره حركة حماس.

نزوح

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 1.5 مليون، أي أكثر من نصف سكان قطاع غزة، فروا من منازلهم ويحتمي قرابة 700 ألف منهم بمبان تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما يحتمى عشرات الآلاف في مستشفيات وكنائس.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ملاجئ الأونروا في الجنوب تؤوي ما يفوق طاقتها ولم تعد قادرة على استقبال المزيد وإن الكثير من النازحين ينامون في العراء في الشوارع قرب الملاجئ. ولم تعد الأونروا قادرة على منح مساعدات لنازحين في شمال القطاع الذي تتركز فيه حاليا العمليات البرية الإسرائيلية التي توسعت منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وأمرت إسرائيل المدنيين في شمال القطاع، الذي تعتبره معقلًا لحماس، بالتحرك صوب الجنوب وتقول إن ذلك للحفاظ على سلامتهم وأعطتهم مهلة زمنية محددة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). إلا أن الجنوب أيضًا وقع في مرمى الغارات الجوية الإسرائيلية مما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأظهر رصد للأمم المتحدة أن أقل من ألفين قاموا بذلك بسبب الخوف والأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق ونقص المعلومات بسبب محدودية الاتصالات.

المستشفيات

تقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من ثلث مستشفيات غزة البالغ عددها خمسة وثلاثين خرج من الخدمة وإن المستشفيات التي ما زالت تعمل تبلغ عن وجود نقص حاد في الوقود، وهو ما قلص إمداداتها من الكهرباء بشكل كبير.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المولدات في مستشفيين هما الشفاء والإندونيسي توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود وتعمل حاليًا على المولدات الاحتياطية لبضع ساعات في اليوم للخدمات الحرجة فقط.