أبوظبي تطلق أول مصنع لطائرات و"مسيرات" مستدامة

شهدت إمارة أبوظبي، إطلاق أول مصنع لطائرات ومسيّرات مستدامة لنقل الركاب والبضائع في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام" الجمعة.

وقالت "وام" إن اتفاقية الشراكة وقعتها شركة "مونارك لتصنيع الطائرات" الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا، وشركة "إيهانج القابضة" الصينية الرائدة في تقنيات المركبات الجوية ذاتية القيادة والمدرجة في "ناسداك".

وأشارت إلى أنه وفق ذلك، سينتج المصنع "طائرات وطائرات بلا طيار "مسيّرات" تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة لنقل الركاب والبضائع في إمارة أبوظبي.