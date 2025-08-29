"قسد" تعلن تفكيك خلية لداعش في دير الزور

فككت قوات مجلس دير الزور العسكري، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خلية تابعة لتنظيم داعش في الريف الشرقي لمدينة دير الزور شرقي سوريا، بحسب وكالة أنباء "هاوار".

أخبار ذات علاقة ظهور قيادي من داعش في دير الزور وسط غموض حول الموقف الرسمي

وأكدت قوات مجلس دير الزور أنها ستواصل عملياتها الأمنية والعسكرية لاستئصال الخلايا الإرهابية، والحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأصدر المركز الإعلامي لـ"قسد"، الجمعة، بياناً أعلن فيه تفكيك الخلية جاء فيه: "فككت قوات الكوماندوز في مجلس دير الزور العسكري ليلة أمس (الخميس)، خلية إرهابية خطيرة لتنظيم داعش في بلدة ذيبان، بريف دير الزور الشرقي".

أخبار ذات علاقة مقتل عنصر أمن إثر "هجوم انتحاري" لداعش في ريف دير الزور

وأضاف المركز أن "العملية جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة من قبل القوات الأمنية، حيث تم تحديد مكان اختباء عناصر الخلية الإرهابية، وتمكنت قواتنا من فرض طوق أمني محكم عليها، وإلقاء القبض على إرهابيين اثنين من عناصر تلك الخلية وضبط ما بحوزتهما من الأسلحة والذخيرة، وهي بنادق كلاشينكوف عدد 5، ومخازن ذخيرة بنادق كلاشينكوف عدد 23، وجعب عسكرية عدد 4، وطلقات كلاشينكوف عدد 600".

وتابع البيان بالقول: "كان الإرهابيان المقبوض عليهما قد شاركا في الهجوم على بعض النقاط العسكرية في المنطقة، وتورّطا بشكل مباشر في استهداف نقاط تابعة لقوات مجلس دير الزور العسكري في البلدة نفسها".