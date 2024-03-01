فرنسا: "لا مبرر" لإطلاق النار على المدنيين في غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه لا يوجد أي مبرر لإطلاق الجنود الإسرائيليين النار على مدنيين كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة.

وجددت الدعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين"، ورأت أن ذلك يشكل "أولوية" بالنسبة لها.​​​​​​​

وأعربت الخارجية الفرنسية، في بيان على موقعها الالكتروني عن حزنها العميق إزاء فقدان العديد من المدنيين الفلسطينيين أرواحهم أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.