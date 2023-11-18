هل واشنطن مسؤولة عما تفعله إسرائيل بالأسلحة الأمريكية في غزة؟

أكد تقرير لمجلة (فورين أفيرز) الأمريكية، أن "الحملة الوحشية" التي يشنها الجيش الإسرائيلي، على قطاع غزة ردًا على هجوم حماس، تثير قضايا قانونية وسياسية خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة باعتبارها أكبر داعم لإسرائيل عسكريًا واستخباريًا.

وترى المجلة أن تعزيز الامتثال لقانون الحرب ليس كافيًا؛ فحتى لو تم تنفيذ الحملة العسكرية مع الالتزام الصارم بالقانون، فإنها لن تجلب سوى المزيد من المعاناة والدمار إلى غزة، محذرة من مخاطر التصعيد الإقليمي الذي يمكن أن يورط الجيش الأمريكي بشكل مباشر في الصراع .

واعتبرت المجلة أن الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه المخاطر هي من خلال وقف التصعيد وإيجاد طريقة للخروج من الصراع في نهاية المطاف .

القنابل تسقط فوق غزة، ماذا عن "الجنائية الدولية"؟

وشددت المجلة على أن الصراع في غزة يخضع " لقانون الحرب" الذي يضم مجموعة من الأعراف والمواثيق الدولية المعروفة أيضًا باسم القانون الإنساني الدولي حيث تعمل هذه القواعد، التي وافقت عليها دول العالم على الموازنة بين "اعتبارات الضرورة العسكرية والإنسانية" وتضع حدودًا لما يمكن لأطراف النزاع المسلح أن تفعله وما لا يمكنها فعله وهي أيضًا تنطبق على كل من إسرائيل وحماس.

وقالت المجلة: "قانون الحرب يتطلب أن تكون الهجمات موجهة فقط ضد الأهداف العسكرية، ويحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويحظر الهجمات غير الموجهة ضد أهداف عسكرية محددة"، مشيرة إلى أن " المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس وأماكن العبادة تتمتع عادة بالحماية من الهجمات، على الرغم من أن استخدامها لأغراض عسكرية يمكن أن ينهي هذه الحماية."