بعد أحداث سفارة السويد.. العراق لن يعلق أنشطة "إريكسون"
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، عدم تعليق نشاطات شركة "إريكسون" السويدية، وذلك على خلفية الأحداث التي تلت خطط تدنيس وحرق القرآن الكريم في السويد، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وأعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، أنه جرى نقل الموظفين المنتدبين بالسفارة السويدية في بغداد وعملياتها بشكل مؤقت إلى ستوكهولم؛ لأسباب أمنية بعدما اقتحمها محتجون، فيما كانت بغداد قد طردت السفيرة السويدية، الخميس؛ احتجاجا على الإساءة للمصحف.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين إن "تصريح عمل شركة الاتصالات السويدية (إريكسون) لم يعلق، والحكومة العراقية ستحترم جميع الاتفاقات التعاقدية التي أبرمتها".
وكانت وسائل إعلام رسمية عراقية ذكرت أن تصريح العمل الخاص بشركة "إريكسون" في العراق قد جرى تعليقه، بعدما استدعت بغداد القائم بالأعمال في السفارة العراقية في ستوكهولم.