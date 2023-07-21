بعد أحداث سفارة السويد.. العراق لن يعلق أنشطة "إريكسون"

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، عدم تعليق نشاطات شركة "إريكسون" السويدية، وذلك على خلفية الأحداث التي تلت خطط تدنيس وحرق القرآن الكريم في السويد، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، أنه جرى نقل الموظفين المنتدبين بالسفارة السويدية في بغداد وعملياتها بشكل مؤقت إلى ستوكهولم؛ لأسباب أمنية بعدما اقتحمها محتجون، فيما كانت بغداد قد طردت السفيرة السويدية، الخميس؛ احتجاجا على الإساءة للمصحف.