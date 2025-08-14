logo
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن

صاروخ اعتراضي إسرائيلي
14 أغسطس 2025، 1:18 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، رصد واعتراض صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن، وسط أنباء عن عدم تفعيل صفارات الإنذار.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه تم "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضه".

ولاحقاً، نشر الجيش الإسرائيلي تدوينة أخرى أكد فيها أن سلاح الجو نجح في اعتراض الصاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن.

وذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن أصوات انفجارات سمعت في منطقة الوسط والمركز في إسرائيل، دون تحديد طبيعتها حتى الآن.

وقال ناشطون فلسطينيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل تزامناً مع إعلان الجيش.

