خبراء: المبادرة الأفريقية عمّقت الانقسام داخل قيادة الجيش السوداني

وأكد في تصريحات لـ"إرم نيوز"، وجود انقسام داخل الجيش حول التعامل مع"المبادرة الأفريقية" واللقاء المنتظر، فهناك أطراف يقودها "الإسلاميون" داخل المؤسسة العسكرية، تريد مواصلة الحرب، لأن أي فرصة للسلام، تعني إنهاء حكم "الإخوان" في السودان، في حين أن هناك أطرافا أخرى داخل الجيش، على عكس ذلك التوجه.

وأشار الزين إلى أن "البرهان وحلفاءه الإسلاميين داخل الجيش، يحاولون تفادي أي لقاء يقود إلى السلام، قد يترتب عليه موقف يؤدي إلى مساءلة وبالتالي جرهم إلى المحاكم وفقدانهم لكل ما اكتسبوه في العقود الماضية، لذلك يعملون بكل قوتهم سواء داخل المؤسسة العسكرية والإعلام والمنابر التابعة لهم، على عرقلة أي مسعى لوقف الحرب".

صراع بقاء

وترى السياسية السودانية، رشا عوض، أن الانقسام داخل الجيش السوداني بخصوص المضي قدما في طريق المفاوضات أو الاستمرار في الحرب، هو أمر واقع تشهد عليه تطورات الأحداث.