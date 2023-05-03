العالم العربي
الخارجية السعودية: تعرض مبنى المحلقية الثقافية بالسودان للتخريب والنهب
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فجر الأربعاء، عن تعرض "مبنى الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم، صباح أمس الثلاثاء، لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية وتعطيل أنظمة وخوادم الملحقية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، "عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، وتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة".
وجدد البيان، "دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين".