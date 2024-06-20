مصدر عراقي لـ"إرم نيوز": إعدام 36 متهماً بقضايا إرهاب

أحمد عبد

كشف مصدر خاص في وزارة العدل العراقية عن تنفيذ أحكام الإعدام ضد 36 متهمًا بقضايا إرهاب بينهم 20 شخصًا من محافظة الأنبار.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "وزارة العدل نفذت، أمس الأربعاء، أحكام الإعدام ضد 36 متهمًا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم".

وأضاف المصدر الذي فضل حجب اسمه لأسباب تتعلق بوظيفته، أن من بين المنفذ عليهم الحكم "20 شخصًا من محافظة الأنبار وحدها، فيما توزع الآخرون بين 5 متهمين من بغداد، و4 من صلاح الدين، وواحد من نينوى وغيرهم من ديالى".

ويعد العراق واحدًا من البلدان التي تسري فيها أحكام الإعدام، لكنها قليلة التنفيذ جدًّا مع حصر المصادقة على تنفيذ الأحكام برئيس الجمهورية والذي دائمًا مايكون من المكون الكردي الذي وقع كثير من زعمائه على معاهدات مناهضة الإعدام، مثل: الرئيس الراحل جلال الطالباني.