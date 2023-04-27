السعودية تجلي 187 شخصا من السودان ينتمون لجنسيات مختلفة

تتواصل عمليات الإجلاء البحري من السودان إلى السعودية، حيث وصل إلى جدة اليوم الخميس 187 شخصًا من رعايا دول مختلفة على متن سفينة "جلالة الملك- الطائف".

ويأتي ذلك تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وينتمي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى دول هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكينيا، والفلبين، وإثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، وكازاخستان، والبارغواي، وباكستان.

وبهذا، يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و 2425 شخصًا ينتمون لـ 74 جنسية.