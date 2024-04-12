حين يصمت الغرب عن "الفظائع" من رواندا إلى غزة.. التاريخ يعيد نفسه

بالتزامن مع مرور الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في رواندا، ترى صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة تتعامل مع ما يحدث في قطاع غزة اليوم، كما تعاملت مع ما حدث في الدولة الأفريقية قبل نهاية القرن العشرين.

وفي الـ7 من أبريل/نيسان 1994، قتل متطرفو الهوتو نحو 800 ألف من شعب التوتسي، وهو ما بات يعرف بالإبادة الجماعية في رواندا.

ومع تزايد الأدلة على الفظائع آنذاك، رفض بيل كلينتون وصف عمليات القتل بأنها إبادة جماعية وأمر موظفيه بذلك، وهو أمر كان سيؤدي إلى ضغوط سياسية وقانونية لدفع الولايات المتحدة إلى التدخل، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إرسال قوات لوقف المذبحة، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.