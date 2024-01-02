تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب إقليمية واسعة

رجّح تقرير لمجلة "نيوزويك"، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب إقليمية واسعة، بعدما قام بأكبر عمليات انسحاب من قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إعادة نشر آلاف الجنود، وإعادة عدد من جنود الاحتياط من لوائين إلى عائلاتهم ووظائفهم هذا الأسبوع، فضلًا عن إلحاق جنود من ثلاثة ألوية أخرى بالتدريب.

ونقلت المجلة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن "الخطوة قد تخفف بشكل كبير الأعباء الاقتصادية وتمكن الجنود من استجماع قواهم للأنشطة القادمة في 2024، حيث سيستمر القتال وستظل هناك حاجة إلى خدماتهم".