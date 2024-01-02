تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب إقليمية واسعة
رجّح تقرير لمجلة "نيوزويك"، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب إقليمية واسعة، بعدما قام بأكبر عمليات انسحاب من قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إعادة نشر آلاف الجنود، وإعادة عدد من جنود الاحتياط من لوائين إلى عائلاتهم ووظائفهم هذا الأسبوع، فضلًا عن إلحاق جنود من ثلاثة ألوية أخرى بالتدريب.
ونقلت المجلة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن "الخطوة قد تخفف بشكل كبير الأعباء الاقتصادية وتمكن الجنود من استجماع قواهم للأنشطة القادمة في 2024، حيث سيستمر القتال وستظل هناك حاجة إلى خدماتهم".
وأشار إلى أن "هذه التكتيكات من شأنها أن تضمن التخطيط والتحضير الفعالين لاستمرار العمليات في 2024".
ونقلًا عن وكالة أسوشيتد بريس، ذكرت إسرائيل أنها قتلت 8 آلاف من مقاتلي حماس، دون تقديم أدلة، بينما تم تهجير حوالي 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقد يشير سحب القوات الإسرائيلية أيضاً إلى تعزيز الحدود الشمالية لإسرائيل، في حالة تصاعد الحرب لتشمل ميليشيا حزب الله في لبنان المدعومة من إيران.
وتوقعت إسرائيل في وقت سابق تدخل حزب الله في الحرب فورًا بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، إذ تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو حول احتمالية استخدام الحزب لذخائر موجهة بدقة لضرب إسرائيل، وناقش فيما إذا كانت القبة الحديدية أو أساليب أُخرى قادرة على صد تلك الهجمات.
وقال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لوسائل الإعلام مساء الأحد، إن "القتال المطول ضد حماس وغيرها من الخصوم المحتملين قد يستمر على مدار عام 2024."
وفي سياق آخر، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة أجراها مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت الجهود المستمرة للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، بالإضافة إلى توفير مستويات متزايدة من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
المصدر: مجلة "نيوزويك"