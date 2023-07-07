يوم دامٍ في البقاع اللبنانية.. ومصادر تكشف دوافع مطلق النار

عاشت بلدة لبنانية في منطقة البقاع، يوما داميًا ومرعبًا، إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما بدأت تتضح صورة الحادثة المأساوية.

ووقعت حادثة إطلاق النار العشوائي أثناء خروج المصلين من مسجد "عكاشة" في بلدة برالياس في قضاء زحلة بالبقاع، بعد أدائهم صلاة الجمعة.

وأودى حادث إطلاق النار بحياة أستاذ مادة الاقتصاد، علي شبلي، على مرأى من ابنه، فيما أدى لإصابة 4 آخرين بجراح.

وأوقفت القوى الأمنية مطلق النار ويدعي "إبراهيم عيتاني"، وهو من مواليد العام 1961، وتخلل العملية تبادل لإطلاق النار معه، أدى إلى إصابته بجراح.

وجرى نقل مطلق النار بعد ذلك إلى أحد مستشفيات المنطقة، وعند تفتيش غرفة صغيرة يسكنها منذ 4 سنوات، تقع على مقربة من المسجد، تم العثور على كميات من الرصاص الخاص بالأسلحة الحربية، وخناجر وسكاكين.

وتعددت الروايات لأسباب إقدام "عيتاني" على فعلته، وأفاد سكان من المنطقة أنه يعاني من اضطرابات سلوكية، وأفادت إحدى الروايات، أن الفاعل كان يعترض على إقامة المسجد على أرض تخص شقيقته.

ونعت أسرة ثانوية حوش الحريمي الضحية أستاذ الاقتصاد شبلي، كما نعاه زملاؤه في رابطة أساتذة التعليم الثانوي.

وقال الأستاذ حسن مظلوم لـ "إرم نيوز" إن شبلي ضحية السلاح المنفلت الذي ينتشر ويقتل دون أي رادع، مضيفًا أن الضحية ما زال في الأربعينيات من عمره، وقد خسرته عائلته وأيضًا الجسم التعليمي، داعيًا إلى إنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن هذه الجريمة والمعتدين على أمن الناس.