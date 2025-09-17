الإمارات تنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ 119 مريضاً ومصاباً من قطاع غزة برفقة ذويهم

logo
العالم العربي

رئيس وزراء فيجي يفتتح سفارة بلاده في القدس

رئيس وزراء فيجي يفتتح سفارة بلاده في القدس
القدس المحتلةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

افتتح رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا، اليوم الأربعاء، سفارة بلاده في القدس، لتصبح من الدول القليلة التي أقدمت على هذه الخطوة.

وخلال مراسم أقيمت في وزارة الخارجية بالقدس، وبحضور نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشاد رابوكا بـ"العلاقة" بين البلدين، قائلا إنها "مبنية على مصالحنا المشتركة وطموحاتنا المتبادلة واحترامنا المتبادل والمودة التي أظهرت عبر السنوات".

أخبار ذات علاقة

الشرطة الإسرائيلية

محافظة القدس: إسرائيل أقامت 88 بوابة عنصرية حتى منتصف 2025

وتوجه نتنياهو بالشكر لرئيس وزراء فيجي على "دعمه ووقوفه الثابت إلى جانب إسرائيل".

ودعا رابوكا، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية فيجي، نتنياهو لزيارة بلاده، الواقع جنوبي المحيط الهادئ.

وفيجي من بين الدول التي امتنعت مؤخرا عن التصويت في الأمم المتحدة، لصالح "إعلان نيويورك" الذي يسعى لكسب الدعم لدولة فلسطينية.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC