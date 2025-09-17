رئيس وزراء فيجي يفتتح سفارة بلاده في القدس

افتتح رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا، اليوم الأربعاء، سفارة بلاده في القدس، لتصبح من الدول القليلة التي أقدمت على هذه الخطوة.

وخلال مراسم أقيمت في وزارة الخارجية بالقدس، وبحضور نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشاد رابوكا بـ"العلاقة" بين البلدين، قائلا إنها "مبنية على مصالحنا المشتركة وطموحاتنا المتبادلة واحترامنا المتبادل والمودة التي أظهرت عبر السنوات".

أخبار ذات علاقة محافظة القدس: إسرائيل أقامت 88 بوابة عنصرية حتى منتصف 2025

وتوجه نتنياهو بالشكر لرئيس وزراء فيجي على "دعمه ووقوفه الثابت إلى جانب إسرائيل".

ودعا رابوكا، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية فيجي، نتنياهو لزيارة بلاده، الواقع جنوبي المحيط الهادئ.

وفيجي من بين الدول التي امتنعت مؤخرا عن التصويت في الأمم المتحدة، لصالح "إعلان نيويورك" الذي يسعى لكسب الدعم لدولة فلسطينية.