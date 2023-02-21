تجمع المهنيين السودانيين: أنصار البشير يخططون لفوضى أمنية ونزاعات مسلحة

وأوضح التجمع الذي قاد ثورة ديسمبر حتى سقوط نظام البشير في نيسان/أبريل 2019، أن "الغرض من المخطط هو وقف مسار العملية السياسية والمرحلة النهائية وصولا إلى الاتفاق النهائي الذي يحقق مطالب الشعب السوداني وإنهاء الانقلاب".

وجاء في البيان أن "كل ذلك يصب في إيقاف مسارات مضي شعبنا وقوى الثورة والداعمين للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة واستهداف العملية السياسية التي وصلت مرحلتها النهائية من خلال الاتفاق السياسي الإطاري وصولا إلى الاتفاق النهائي الذي ينتج وضعا دستوريا انتقاليا وتشكيل سلطة مدنيةٍ كاملة".

وأردف أن "محاولات منسوبي النظام المخلوع لإحداث فوضى أمنية تجعل القوات النظامية تدخل في صدام عسكري يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار، وأن تقوم السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشار تجمع المهنيين إلى أن "منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية المخلوعة حاولوا استهداف مؤتمرات القضايا التفصيلية ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية".

لافتاً إلى أن "أولئك المنسوبين يرتبون لاستهداف الفاعلين السياسيين في القوى المدنية والسياسية ضمن قوى ثورة ديسمبر المجيدة عبر حملات إعلامية واستهدافٍ شخصي".