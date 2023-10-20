الجيش الإسرائيلي: غالبية الرهائن في غزة "على قيد الحياة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "غالبية الرهائن" الذين اختطفتهم حماس خلال الهجوم في 7 من تشرين الأول/أكتوبر "على قيد الحياة".

وقال متحدث عسكري في بيان، إن "غالبية الرهائن على قيد الحياة. هناك أيضا جثث تم أخذها ... إلى قطاع غزة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة (راديو كان) أمس الخميس، عن مصادر عسكرية القول، إن ما يقدر بنحو 200 شخص، بينهم 30 قاصرًا وطفلًا صغيرًا و20 شخصًا فوق الستين، محتجزون كرهائن في غزة.

من جهتها، أعلنت حماس، أن لديها ما بين 200 و250 رهينة، وقالت إن الضربات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 رهينة، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وتصر إسرائيل على مواصلة حصار غزة إلى حين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.