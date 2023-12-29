"القوات اللبنانية": حزب الله يجر البلاد لحرب ترفضها الأغلبية

اتهم مسؤول في حزب القوات اللبنانية، اليوم الجمعة، ميليشيا حزب الله بجر لبنان لحرب ترفضها الأغلبية الساحقة من المواطنين.

وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبّور، إن "احتمال توسع الحرب يبقى قائمًا في ظل عدم تطبيق حزب الله للقرار الأممي 1701".

وأضاف أن "إصرار حزب الله على قواعد الاشتباك التي استحدثها بعد هجوم السابع من أكتوبر، يبقي خطر الحرب قائمًا بما يؤدي إلى تدمير لبنان على غرار ما حصل في عام 2006".

وأكد أن "تسخين الجبهة الجنوبية يرتبط بتهديدات الحوثيين في البحر الأحمر وما يجري في العراق".

وأشار جبور إلى أن لبنان "غير قادر" على فعل أي شيء في ظل تجاهل "حزب الله" الاستجابة لـ "أكثرية ساحقة" ترفض الدخول بحرب جديدة مع إسرائيل، متهمًا "محور الممانعة" بالاتخاذ من لبنان منصة لتحقيق أهداف إقليمية.

ميدانيا، تواصل التصعيد في جنوب لبنان، إذ شهدت المنطقة تحليقا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي منذ ساعات مساء أمس الخميس وحتى الجمعة، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وفوق ساحل البحر قبالة الناقورة وبلدة القليلة، بحسب وسائل إعلام.