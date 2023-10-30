نتنياهو: إسرائيل لن توقف الحرب على حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن توافق على وقف العمليات القتالية مع حركة حماس في قطاع غزة، وستمضي قدما في خططها للقضاء على الحركة.

وأضاف نتنياهو أن جميع الحروب أوقعت خسائر في صفوف المدنيين دون قصد، وأن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ما هو إلا معركة بين "الحضارة والهمجية"، داعيا حلفاء إسرائيل إلى تقديم الدعم لها.

وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، قال فيه دريمر إن تنسيق إسرائيل مع الولايات المتحدة في معركتها مع حماس "غير مسبوق في التاريخ"، وإن علاقة إسرائيل مع روسيا معقدة.

وقال غالانت إنه يحق فقط للجيش والشرطة الإسرائيليين استخدام القوة في الضفة الغربية المحتلة.