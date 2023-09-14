بعد الفيضان.. موجة وبائية تهدد درنة وسط دعوات للإخلاء

دعا رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، اليوم الخميس، إلى إجراء عملية إخلاء عاجلة خاصة للنساء والأطفال وكبار السن في درنة، إثر مخاطر بيئية متوقعة ناجمة عن اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب والمياه الجوفية، وتحلل جثث ضحايا الفيضانات الموجودة تحت الأنقاض.

وأضاف السائح في تصريح أدلى به لقناة "المسار" المحلية، أن هناك مخاطر أخرى تتمثل بالمباني الآيلة للسقوط، وتدمر الشبكة الكهربائية، ووجود مخاطر بسبب الأسلاك المتقطعة.

وأوضح أن مخاطر الفيضانات كثيرة جدا، ومنها انتشار البعوض الناقل للأمراض بشكل كبير، ما يجعل درنة أمام موجة وبائية خطيرة، فالوضع البيئي حرج جدا، والتوصية الوحيدة التي من الممكن الآن أن نشدد عليها، هي المصدر الآمن للغذاء والشراب، فلا ينصح باستخدام خزانات مياه الشرب في الأماكن المنكوبة.