هل تنجح مبادرة "الاعتدال الوطني" في انتخاب رئيس للبنان؟

جولات إيجابية

وتعليقًا على ما قاله النائب علي حسن خليل، أكد نائب كتلة الاعتدال عبد العزيز الصمد لـ"إرم نيوز" أنه "بعد الجولات التي قمنا بها على معظم الكتل النيابية، لاقت المبادرة تجاوبًا كبيرًا من غالبية الكتل والنواب المستقلين، وسوف ننهي جولاتنا الإثنين بلقاء ممثل عن "حزب الله"، ولقاء حزب الطاشناق وبعض النواب المستقلّين، ونعود بعدها لنلتقي بالرئيس برّي."

وشدد النائب الصمد على أنه "بغض النظر عن الضجيج الذي أحدثه تصريح أحد ممثلي الكتل، فإن الأمور تسير بإطارها الصحيح."

بدوره علّق نائب حزب القوات اللبنانية إلياس الخوري بقوله: "يمكن التوافق مع الشق الأول من تصريح النائب علي حسن، كون الحوار هو بالتحديد نقاشًا، ويجب أن يحدَّد مكانه وزمانه وتتم الدعوة إليه على هذا الأساس، فهذا لا يمكن أن يتعثّر، بل ممكن أن يتم الاتفاق عليه."

عثرة كبيرة

وتابع عضو لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين في البرلمان إلياس الخوري "وفيما يخصّ الشق الثاني من كلام النائب خليل القائل "لا أحد يشترط علينا التخلي عن مرشحنا"، نردّ، إذا لا أحد يشترط عليهم مرشحهم، فهم أيضًا لا يستطيعون الاشتراط على الآخرين الذين يمضون للنقاش معهم عدم التخلي عن مرشحهم."

وأضاف " في هكذا حال، ستحدث عثرة كبيرة بوجه الآخرين المقبلين على الحوار بعقل منفتح وعلى أساس النقاش لإيجاد حل لانتخاب رئيس للجمهورية والخروج من الفراغ القاتل لنا ولدولتنا ولبلدنا".

وأردف الخوري "لا أريد أن أنظر نظرة متشائمة إلى تصريح النائب علي حسن خليل. لكن يبدو أن هنالك بعض المحاذير المطلوب إيضاحها من جانبه".

وقال "أتمنى ألّا يقصد بقوله هذا أنه واقفٌ عند مرشح الثنائي ولا يتخلى عنه، وأن يكون المقصود أنه سيمضي وكتلته بمرونة، وعقل وقلب منفتحين لإيجاد حل".

في السياق عينه، قال رئيس تحرير "أساس ميديا" الكاتب السياسي زياد عيتاني "كلام النائب علي حسن خليل ليس بالضرورة إلغاء لمبادرة كتلة الاعتدال. فقد كان رئيس مجلس النواب نبيه بري واضحًا بتأييد أي تحرك يؤدي إلى إحداث ثغرة في جدار الانتخابات الرئاسية."

وأضاف في تصريحه لـ"إرم نيوز"، "هنالك تفاصيل ذكرها النواب تحتاج إلى تنسيق مع الرئيس بري وكل الكتل التي أيّدت المبادرة، وذلك من أجل إطلاق العجلة لما يُسمى بالمبادرة. وبالتالي، ليس بالضرورة أن يُعثّر كلام النائب خليل المبادرة، ولا جولات نواب الكتلة سوف تؤمّن بالضرورة نجاحها."