المغرب ينفي طلب الانضمام إلى "بريكس" أو حضور قمة جنوب إفريقيا

نفت السلطات المغربية، اليوم السبت، تقديمها أي طلب للانضمام لمجموعة "بريكس"، أو أنها ستحضر قمة المجموعة المقبلة في جنوب إفريقيا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الشؤون الخارجية قوله، إن "التفاعل إيجاباً مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا، المرتقب في جنوب إفريقيا أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن وارداً أبداً بالنسبة للمملكة المغربية".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية"، مضيفاً أن "المغرب قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد".

وأشار إلى أن "جنوب إفريقيا أبدت، دائماً، عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية".

يشار إلى أن مجموعة "بريكس"، تضم الاقتصادات الناشئة الرئيسة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن توسعها المحتمل سيجري بحثه في القمة، وتقول جنوب إفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى اجتماع 24 الشهر الجاري.