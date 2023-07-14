لـ"تضخم أمواله بصورة غير مشروعة".. العراق يستقدم سفيره لدى تركيا

وبين التقرير الفني لدائرة الوقاية، أن مقدار التضخم تجاوز ملياري دينار (أكثر من مليون و500 ألف دولار).

وأضاف البيان أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية؛ مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع".

ولفت إلى "قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله".

وكان قد قدم السفير العراقي نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدى تركيا في 15 فبراير الماضي، إلى رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية التركية، وفقًا للسفارة العراقية في أنقرة.